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23.08.18 10:00
Самолет авиакомпании S7 Норильск - Новосибирск экстренно сел в Сургуте, пострадавших нет
"Самолет Embraer 170 авиакомпании S7 совершил посадку в 09:06 (07:06 мск). Пострадавших, по предварительным данным, нет", - отметил собеседник агентства.
При этом, как сообщил агентству информированный источник, на борту находится около 30 человек. По его словам, предварительная причина экстренной посадки - отказ двигателя.
Между тем, как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании S7, у пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха.
"У пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха. После этого экипаж принял решение сначала снизиться до 3 тыс. метров, а потом приземлиться в аэропорту Сургута", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, на борту находилось 26 человек и четыре члена экипажа, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров в Новосибирск другим самолетом.
Как сообщили агентству в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.
"Факт вынужденной посадки пассажирского самолета в Сургуте, который следовал рейсом "Норильск Новосибирск", мы подтверждаем. Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь помощник норильского транспортного прокурора Антон Лямзин сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что судно прошло штатную предполетную проверку в аэропорту Норильска.
"Судно вылетело из Норильска в 08:07 по местному времени по маршруту "Норильск Новосибирск". Предварительно самолет прошел штатную предполетную проверку в аэропорту Норильска. По предварительной информации, во время полета в кабине пилота упало давление, сработал соответствующий датчик, пилот принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром в Сургуте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.
"Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказал представитель надзорного ведомства.
Собеседник агентства подтвердил, что сигнализация о неисправности сработала в полете, при взлете все системы работали штатно.
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