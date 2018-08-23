Самолет авиакомпании S7 Норильск - Новосибирск экстренно сел в Сургуте, пострадавших нет

23.08.18 10:00

© РИА Новости. Максим Блинов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Борт авиакомпании S7 летевший по маршруту Норильск - Новосибирск, совершил экстренную посадку в Сургуте, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в справочной аэропорта Сургута.

"Самолет Embraer 170 авиакомпании S7 совершил посадку в 09:06 (07:06 мск). Пострадавших, по предварительным данным, нет", - отметил собеседник агентства.

При этом, как сообщил агентству информированный источник, на борту находится около 30 человек. По его словам, предварительная причина экстренной посадки - отказ двигателя.

Между тем, как пояснили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании S7, у пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха.

"У пилотов сработала сигнализация кондиционирования воздуха. После этого экипаж принял решение сначала снизиться до 3 тыс. метров, а потом приземлиться в аэропорту Сургута", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на борту находилось 26 человек и четыре члена экипажа, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров в Новосибирск другим самолетом.

Как сообщили агентству в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

"Факт вынужденной посадки пассажирского самолета в Сургуте, который следовал рейсом "Норильск Новосибирск", мы подтверждаем. Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь помощник норильского транспортного прокурора Антон Лямзин сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что судно прошло штатную предполетную проверку в аэропорту Норильска.

"Судно вылетело из Норильска в 08:07 по местному времени по маршруту "Норильск Новосибирск". Предварительно самолет прошел штатную предполетную проверку в аэропорту Норильска. По предварительной информации, во время полета в кабине пилота упало давление, сработал соответствующий датчик, пилот принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром в Сургуте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказал представитель надзорного ведомства.

Собеседник агентства подтвердил, что сигнализация о неисправности сработала в полете, при взлете все системы работали штатно.