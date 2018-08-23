Пассажиры вынужденно севшего в Сургуте самолета S7 обеспечены горячим питанием - власти

23.08.18 10:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Горячее питание и гостиница предоставлены пассажирам, находившимся на борту самолета авиакомпании S7, летевшего рейсом "Норильск - Новосибирск" и вынужденно севшего в аэропорту Сургута в четверг утром, сообщает официальный штаб правительства Югры.

"В настоящее время с людьми работают представители компании, а экипаж воздушного судна пытается устранить неисправность. Работа идет в штатном режиме", - сказал руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта Сургута Алексей Паркулаб, слова которого приводятся в сообщении.

Пассажиры размещены в гостинице "Полет" и обеспечены горячим питанием.

При этом, как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в справочной аэропорта Сургута, предварительно вылет пассажиров самолета S7 запланирован на 15:00.

"По предварительным данным, они должны вылететь в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Пока нет информации - прилетит ли за ними другой самолет или они улетят на совершившем вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.

Уточнить данную информацию в пресс-службе авиакомпании S7 агентству "Интерфакс-Урал" не удалось.