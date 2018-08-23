Начальник самарской колонии стал фигурантом дела о взяточничестве - СКР

23.08.18 10:26

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя исправительной колонии N 3 в Самарской области, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

Начальник ИК-3 подозревается по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"По версии следствия, 22 августа 2018 года подозреваемый получил от гражданина 300 тысяч рублей в качестве взятки за условно-досрочное освобождение родственника взяткодателя, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что ИК-3 строгого режима расположена в Новокуйбышевске и является одной из крупнейших в регионе.

Начальником колонии является полковник внутренней службы Андрей Гурьянов. Он был задержан в среду сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки.