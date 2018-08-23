Трехлетний воспитанник выпал из окна детсада в Удмуртии и получил травму головы

23.08.18 10:37

© РИА Новости. Варвара Гертье

23 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада в Завьяловском районе республики по факту неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью трехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба управления в четверг.

"Подозреваемая собирала детей на прогулку, при этом окно в группе было открыто. В результате отсутствия контроля с ее стороны один из детей - трехлетний мальчик, - залез на подоконник и выпал из окна на бетонную отмостку", - говорится в сообщении.

Ребенок получил черепно-мозговую травму, ему была оказана медпомошь.

В пресс-службе управления агентству уточнили, что мальчик упал из окна первого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

"Подозреваемая полностью признала свою вину. За совершенное преступление предусмотрено наказание до одного года лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Удмуртии.