Ответный удар: в условиях войны санкций Россия будет отказываться от доллара при расчетах за сделки
  
На любой вкус: "Калашников" представил свои новинки на международном форуме "Армия-2018"
   
Парламентско-общественные слушания: пенсионный вопрос обсудили в Госдуме
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
23.08.18 10:42

Суд продлил арест экс-главе кемеровского Госстройнадзора Комковой, проверявшей здание "Зимней вишни"

фото Интерфакса
23 августа. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд города Кемерово продлил до конца ноября арест бывшей начальницы кемеровского государственного строительного надзора Танзили Комковой по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Т.Комковой до 24 ноября", - сказал судья.

По мнению следствия, Т.Комкова использовала служебное положение в личных интересах, проверяя здание второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня". К материалам ходатайства также приобщена стенограмма разговора между подчиненными, согласно которой Т.Комкова угрожала им насилием, если они будут некорректно себя вести. Исходя из этого, а также того факта, что она улетела из Кемерово после пожара в Москву, и может оказывать давление на свидетелей, следствие просило продлить арест до 25 ноября.

Сторона защиты в свою очередь сообщила о наличии серьезного заболевания у Т.Комковой и просила выбрать другую меру пресечения.

На рассмотрение ходатайства о продлении ареста Комковой, как и на продление ареста других обвиняемых, никто из пострадавших и родственников погибших не пришел.

С понедельника по среду суд продлил аресты шести фигурантам дела: бывшему техдиректору ТРЦ Георгию Соболеву, охраннику Сергею Антюшину, экс-директору компании-арендатора Надежде Судденок, гендиректору компании-собственника Юлии Богдановой, руководителю "Системного интегратора" Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Г.Соболев, экс-директор компании-арендатора Н.Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Т.Комкова, гендиректор компании-собственника Ю.Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, И.Полозиненко и его подчиненный А.Никитин, охранник С.Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четыре сотрудника МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула С.Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.08.18 12:37
Инвестиции в основной капитал Москвы за 6 месяцев превысили 700 млрд рублей
.
  23.08.18 12:30
Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с проведением фестиваля "Спасская башня"
.
  23.08.18 11:23
Дело о "конфискации" в пользу государства имущества полковника Захарченко пересматриваться не будет
.
  22.08.18 13:48
Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате
.
  22.08.18 11:19
Власти разрешили отдать 11 участков на западе Москвы под транспортную инфраструктуру
.
  22.08.18 10:18
Нарушение земельного законодательства на 40 млн руб. выявлено в I полугодии в Москве
.
  22.08.18 09:48
Температура воздуха в самую холодную ночь июля и августа опускалась ниже +11 градусов
.
  21.08.18 14:12
Почти 10 млн человек побывали в новом московском парке "Зарядье"
.
  21.08.18 14:00
Собянин: Москва расширяет меры поддержки промышленных предприятий
.
  21.08.18 10:28
Прилегающие к московским мечетям улицы перекроют на время празднованиях Курбан-байрама


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket