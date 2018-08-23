Суд продлил арест экс-главе кемеровского Госстройнадзора Комковой, проверявшей здание "Зимней вишни"

23.08.18 10:42

фото Интерфакса

23 августа. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд города Кемерово продлил до конца ноября арест бывшей начальницы кемеровского государственного строительного надзора Танзили Комковой по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Т.Комковой до 24 ноября", - сказал судья.

По мнению следствия, Т.Комкова использовала служебное положение в личных интересах, проверяя здание второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня". К материалам ходатайства также приобщена стенограмма разговора между подчиненными, согласно которой Т.Комкова угрожала им насилием, если они будут некорректно себя вести. Исходя из этого, а также того факта, что она улетела из Кемерово после пожара в Москву, и может оказывать давление на свидетелей, следствие просило продлить арест до 25 ноября.

Сторона защиты в свою очередь сообщила о наличии серьезного заболевания у Т.Комковой и просила выбрать другую меру пресечения.

На рассмотрение ходатайства о продлении ареста Комковой, как и на продление ареста других обвиняемых, никто из пострадавших и родственников погибших не пришел.

С понедельника по среду суд продлил аресты шести фигурантам дела: бывшему техдиректору ТРЦ Георгию Соболеву, охраннику Сергею Антюшину, экс-директору компании-арендатора Надежде Судденок, гендиректору компании-собственника Юлии Богдановой, руководителю "Системного интегратора" Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Г.Соболев, экс-директор компании-арендатора Н.Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Т.Комкова, гендиректор компании-собственника Ю.Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, И.Полозиненко и его подчиненный А.Никитин, охранник С.Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четыре сотрудника МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула С.Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.