Государство обязано заботиться обо всех гражданах и устанавливать единые для всех "правила игры" - опрос

23.08.18 10:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 августа. Interfax-Russia.ru - Почти две трети россиян считают, что государство должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

62% россиян, по результатам опроса, придерживаются такой точки зрения. Практически каждый третий респондент (30%) считает, что государство "должно устанавливать единые для всех "правила игры" и следить за тем, чтобы они не нарушались".

6% опрошенных считают, что государство должно как можно меньше вмешиваться в экономическую активность своих граждан.

58% респондентов полагают, что люди, избранные в органы власти, теряют внимание к проблемам народа, а 28% опрошенных полагают, что избранные в органы власти живут своими внутриэлитными интересами.

В свою очередь, 9% россиян полагают, что органы власти в стране - "народные, у них те же интересы, что и у простых людей".

Опрос был проведен 19-25 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.