РФ ответит на санкции США и ускорит работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов

23.08.18 11:12

© РИА Новости. Александр Натрускин

23 августа. Interfax-Russia.ru - Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов: "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава Богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".

С.Рябков подчеркнул, что помимо этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

"Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для "горячих голов" в Вашингтоне и дальше наращивать давление", - отметил замглавы МИД РФ.

Он также считает, что требования США в рамках санкционного пакета по "делу Скрипалей" невыполнимы.

"Американская администрация анонсировала в связи с якобы причастностью России к "делу Скрипалей" двухступенчатые санкции, и в ноябре возможны серьезные ограничения на торговлю, если мы не выполним ряд условий. Американцы привыкли говорить с Россией на языке ультиматумов, требований", - сказал он.

"Эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить. И все это прекрасно понимают - и авторы, и исполнители. Цель - показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно", - подчеркнул замминистра.

С.Рябков отметил, что США декларируют демократию "как основу своего собственного социального устройства", при этом не допуская в сфере внешней политики они никакой демократии, "они идут по пути тотального диктата".

"И, конечно, в этих условиях другие государства должны находить пути, как обезопасить себя от американского воздействия и чем ответить", - сказал замминистра.