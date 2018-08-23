Дело о "конфискации" в пользу государства имущества полковника Захарченко пересматриваться не будет

23.08.18 11:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 августа. Interfax-Russia.ru - Никулинский суд Москвы отказался пересмотреть иск Генеральной прокуратуры РФ, по которому были обращены в доход государства имущество родственников и близких бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на сумму 9 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайства представителя ответчика Захарченко о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказать", - огласила в четверг решение судья Елена Кузнецова.

Адвокат полковника Александр Горбатенко настаивал на пересмотре дела, поскольку обращенные в пользу государства денежные средства в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Д.Захарченко, согласно решению руководства СКР с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу офицера - в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у них такого статуса.

"Постановлением исполняющего обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Сергея Голкина указанные денежные средства утратили статус вещественных доказательств, и на момент рассмотрения иска заместителя генпрокурора они не имели отношения к делу и не доказывали никакую противоправную деятельность моего подзащитного, о чем представлявший позицию Генпрокуратуры прокурор Сергей Бочкарев знал", - сказал А.Горбатенко на заседании в среду, обращаясь к суду.

По его словам, о том, что изъятая наличность утратила статус вещдоков, Д.Захарченко узнал только в мае 2018 года при ознакомлении с материалами уголовного дела. "Мой доверитель считает, что, если бы он и суд знали об этом на момент рассмотрения дела, решение могло быть иным", - заключил адвокат.

Вместе с тем, по мнению суда, заявленные вновь открывшиеся обстоятельства "не являлись существенными для вынесения решения по рассмотренному гражданскому делу", в том числе потому что они не дают оснований "полагать, что выше названное имущество не имеет отношения к Захарченко".

"Таким образом, правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства суд не находит", - говорится в определении судьи Е.Кузнецовой.