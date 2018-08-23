Власти Ингушетии не станут сносить кладбища при реконструкции федеральной трассы

23.08.18 11:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 августа. Interfax-Russia.ru - При реализации второго заключительного этапа реконструкции участка федеральной дороги Р-217 "Кавказ", проходящего по территории Ингушетии, кладбища близ трассы останутся нетронутыми, заявил журналистам глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"В этом году мы продолжим реконструкцию федеральной дороги. На днях я еще раз поставил задачу - поговорить с людьми, поскольку у нас были расхождения с жителями Гамурзиевского и Насыр-Кортского административных округов по поводу кладбищ. Проект сделали так, что кладбища не тронут", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

По его словам, будут установлены защитные экраны для безопасности людей, а также минимизации влияния выхлопных газов на их здоровье.

"Я поставил задачу по второстепенным дорогам, чтобы автомобилисты могли выехать на трассу. Не так, как сейчас, каждый выезжает, как хочет из своего двора, и из-за этого часто происходят ДТП. Развязка у нас будет на перекрестке Экажево - Назрань. Планируется установить защитные экраны", - отметил глава республики.

По его словам, жители сельского поселения Барсуки Назрановского района готовы продать свои прилегающие к трассе частные домовладения для расширения автодороги.

"Здесь мы нашли понимание, теперь надо властям на местах работать", - добавил ингушский лидер.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги "Кавказ" после масштабной реконструкции открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей. В рамках второго этапа работ предполагается расширить оставшиеся 25,9 км в целях снижения высокой аварийности. Ранее как один из вариантов решения проблем расширения трассы рассматривалась возможность переноса кладбища в другое место.