Более 300 объектов туриндустрии в Крыму приняли участие в проекте "Карта гостя"

23.08.18 11:47

© РИА Новости. Андрей Иглов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Более 300 объектов туристской индустрии Крыма и Севастополя приняли участие в проекте "Карта гостя" в течение 2018 года, сообщает Ростуризм.

"Более 300 объектов индустрии гостеприимства крымского полуострова - музеев, отелей, кафе, аквапарков, дельфинариев, экскурсионных бюро, винных заводов, такси и др. - было привлечено в течение года в качестве участников проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 65 из этих объектов держатели "Карты гостя Крыма и Севастополя" могут посетить бесплатно, в 250 - получить скидки в размере от 5 до 25%. Кроме того, карта дает права на проход без очереди в объекты турпоказа, участвующие в проекте.

Как отметил глава Ростуризма Олег Сафонов, турпоток в Крым уже к середине августа почти на 30% превышал показатель аналогичного периода прошлого года. "Реализация программ лояльности, в частности, проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", призвана закрепить и развить достигнутые успехи. Крымский CityPass делает отдых на полуострове комфортнее и выгоднее для граждан, что служит залогом повторных посещений и долгосрочной популярности этого направления у российских и зарубежных туристов", - цитирует О.Сафонова пресс-служба.

"Карта гостя Крыма и Севастополя" действует на территории всего крымского полуострова. Она дает возможность не просто посетить музеи, но и воспользоваться пакетным туром с сопровождением, куда входит проживание (как правило, в объектах оздоровительного и лечебного профиля), питание, экскурсионные поездки по достопримечательностям.

По информации Ростуризма, в 2018 году картой воспользовались туристы из регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Молдовы, Абхазии и других стран.