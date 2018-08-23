Тульские велосипедисты завоевали золотые медали на первенстве Европы

23.08.18 12:11

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Юные тульские спортсмены в составе сборной России завоевали золотые медали в командном спринте на первенстве Европы по велоспорту на треке, который проходит в Швейцарии, сообщила пресс-служба облправительства.

С победой туляков поздравил губернатор Алексей Дюмин.

"Вы продемонстрировали превосходную физическую подготовку, силу воли и спортивный характер. Благодаря своему мастерству, упорству и воле к победе вы добились нового яркого успеха и порадовали тульских и российских любителей велоспорта. Уверен, что это достижение придаст вам сил и уверенности для дальнейших свершений. Тульская область болеет за вас", - отметил глава региона.

Первенство Европы среди юниоров и андеров по велоспорту на треке завершится 26 августа.