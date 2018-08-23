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23.08.18 12:11
Тульские велосипедисты завоевали золотые медали на первенстве Европы
С победой туляков поздравил губернатор Алексей Дюмин.
"Вы продемонстрировали превосходную физическую подготовку, силу воли и спортивный характер. Благодаря своему мастерству, упорству и воле к победе вы добились нового яркого успеха и порадовали тульских и российских любителей велоспорта. Уверен, что это достижение придаст вам сил и уверенности для дальнейших свершений. Тульская область болеет за вас", - отметил глава региона.
Первенство Европы среди юниоров и андеров по велоспорту на треке завершится 26 августа.
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