Тульский избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению пенсионного референдума

23.08.18 12:23

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума, касающегося повышения пенсионного возраста, сообщила в четверг пресс-служба облизбиркома.

"В областную избирательную комиссию поступило ходатайство о регистрации Тульской областной региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации. В результате проведенной избирательной комиссией Тульской области проверки установлено, что ходатайство и приложенные к нему документы соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным конституционным законом", - говорится в сообщении.

В частности, ходатайством предлагается вынести на референдум вопрос: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?". ЦИК РФ 10 августа данный вопрос признал соответствующим требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".

"В ходе заседания (22 августа-ИФ) избирательная комиссия Тульской области постановила зарегистрировать данную подгруппу", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.