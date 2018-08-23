Легендарный Т-34 возглавил военный парад, посвященный 75-летию Победы на Курской дуге

23.08.18 12:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, прошел в Курске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в четверг.

По центральной улицы Курска торжественным маршем прошли подразделения общевойсковой армии ЗВО, также военнослужащие других силовых министерств и ведомств, представители юнармейского движения и кадеты.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Всего в параде приняли участие 75 единиц автобронетанковой техники, поступившей на вооружение в текущем году. В колоне впервые прошли реактивные системы залпового огня РСЗО "Торнадо-г", станции радиоэлектронной борьбы "Красуха 2.О" и УАЗ "Пикап".

В колонне также можно было увидеть танки Т-72Б63, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили артиллерии "Медведь" со 152-мм буксируемыми гаубицами "Мста-Б", самоходные 120-мм минометы "Нона-СВК", минометы 2С12 "Сани", бронеавтомобили "Тигр", пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей "Тигр", "Мурманск", "Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3 и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

В небе над городом пролетели самолеты и вертолеты армейской, оперативно-тактической и армейской авиации: Ми-8, Ми-24, Ка-52, Су-30 СМ, Су-34, Миг-31БМ, Миг-29СМТ, Ан-26. Всего в авиационной части парада приняли участие 17 единиц авиатехники.

По информации пресс-службы ЗВО, посмотреть парад собрались 17 тыс. жителей и гостей города.

Завершится этот день праздничным салютом. 30 залпов "Победы" произведут расчеты 122-мм гаубиц Д-30. В проведении салюта будут задействованы 30 военнослужащих.