Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с проведением фестиваля "Спасская башня"

23.08.18 12:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 августа. Interfax-Russia.ru - Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено на время проведения фестиваля "Спасская башня", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В связи с проведением ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" вводятся ограничения в движении автотранспорта с 07:00 23 августа до 06:00 3 сентября и с 22:00 до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября 2018 года: по ул.Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной; по ул.Варварка от Старой площади до ул.Москворецкая, а также по ул.Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережной", - сообщили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, добавили в МВД.