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23.08.18 12:30
Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с проведением фестиваля "Спасская башня"
"В связи с проведением ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" вводятся ограничения в движении автотранспорта с 07:00 23 августа до 06:00 3 сентября и с 22:00 до окончания фейерверка с 23 августа по 2 сентября 2018 года: по ул.Ильинка от Старой площади до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной; по ул.Варварка от Старой площади до ул.Москворецкая, а также по ул.Москворецкая на уровне Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережной", - сообщили в пресс-службе.
Госавтоинспекция Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, добавили в МВД.
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