Задержан начальник службы материально-технического снабжения метрополитена Петербурга

23.08.18 12:35

© РИА Новости. Константин Чалабов

23 Августа. Interfax-Russia.ru - Начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко и бизнесмен Алексей Лазарев задержаны по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по фактам поставок контрафактной продукции, сообщил СК РФ в четверг.

"Лазарев и Руденко задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливаются соучастники. В ходе обысков изъяты финансовые документы, а также более 10 млн рублей", - отмечается в сообщении СК в канале мессенджера "Там Там".

По версии следствия, гендиректор АО "МК Дизель-энерго" А.Лазарев и иные лица при содействии Д.Руденко, введя в заблуждение руководство СПб ГУП "Петербургский метрополитен", заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования.

Контрафактная продукция, отмечается в сообщении, поставлялась по многократно завышенной стоимости. На счет коммерческой структуры было перечислено более 32 млн рублей.

Накануне сообщалось, что следственные действия прошли в северной столице в рамках производства уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд ГУП "Петербургский метрополитен".

Как сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, следственные действия проходилив помещениях ГУПа, офисах подрядных организаций и жилищах предполагаемых участников противоправной деятельности.

Уголовное дело, отмечается в сообщении, было возбужденного Главным следственным управлением СКР по Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) "по факту поставок контрафактной продукции для нужд ГУП "Петербургский метрополитен".