Инвестиции в основной капитал Москвы за 6 месяцев превысили 700 млрд рублей

23.08.18 12:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

23 августа. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие в столице составил 723 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"В сопоставимых ценах это на 4,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - сказала Н.Сергунина журналистам в четверг.

Он заявила, что рост связан с успешной работой правительства Москвы по привлечению частных инвестиций, в том числе в объекты интеллектуальной собственности.