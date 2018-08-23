В Санкт-Петербурге зарегистрирована группа сторонников референдума о пенсионной реформе

23.08.18 12:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия в четверг зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума, передал с заседания корреспондент "Интерфакса".

Комиссия рассмотрела документы региональной подгруппы, организованной директором АО "Компонент" Владимиром Кушпилем. На референдум предлагается вынести вопрос: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

Присутствовавший на заседании В.Кушпиль отметил, что заявители "поддержали инициативную группу жителей Нижегородской области", отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее их формулировку согласовал ЦИК РФ.

Член избирательной комиссии Олег Зацепа отметил, чтобы в собрании приняли участие 119 человек. Достоверность сведений, предоставленных участниками собрания, подтверждена органами УФАС.

"Каких-либо препятствий для регистрации региональной подгруппы не выявлено", - подчеркнул О.Зацепа.

Представитель КПРФ в Горизбиркоме Николай Левшин обратил внимание на то, что некоторые листы в документе не были пронумерованы, и высказал претензии к качеству составления заявки. Присутствующий на заседании представитель инициативной группы В.Кушпиль не принял возражений и подчеркнул, что заявка полностью соответствует требованиям закона. Несмотря на это, группа была зарегистрирована восемью голосами при трёх проголосовавших против (КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко").