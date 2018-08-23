Ответный удар: в условиях войны санкций Россия будет отказываться от доллара при расчетах за сделки
  
На любой вкус: "Калашников" представил свои новинки на международном форуме "Армия-2018"
   
Парламентско-общественные слушания: пенсионный вопрос обсудили в Госдуме
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
23.08.18 12:44

В Санкт-Петербурге зарегистрирована группа сторонников референдума о пенсионной реформе

© РИА Новости. Максим Богодвид
24 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия в четверг зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума, передал с заседания корреспондент "Интерфакса".

Комиссия рассмотрела документы региональной подгруппы, организованной директором АО "Компонент" Владимиром Кушпилем. На референдум предлагается вынести вопрос: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

Присутствовавший на заседании В.Кушпиль отметил, что заявители "поддержали инициативную группу жителей Нижегородской области", отказавшись от дальнейших комментариев. Ранее их формулировку согласовал ЦИК РФ.

Член избирательной комиссии Олег Зацепа отметил, чтобы в собрании приняли участие 119 человек. Достоверность сведений, предоставленных участниками собрания, подтверждена органами УФАС.

"Каких-либо препятствий для регистрации региональной подгруппы не выявлено", - подчеркнул О.Зацепа.

Представитель КПРФ в Горизбиркоме Николай Левшин обратил внимание на то, что некоторые листы в документе не были пронумерованы, и высказал претензии к качеству составления заявки. Присутствующий на заседании представитель инициативной группы В.Кушпиль не принял возражений и подчеркнул, что заявка полностью соответствует требованиям закона. Несмотря на это, группа была зарегистрирована восемью голосами при трёх проголосовавших против (КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко").

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.08.18 12:37
Инвестиции в основной капитал Москвы за 6 месяцев превысили 700 млрд рублей
.
  23.08.18 12:30
Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с проведением фестиваля "Спасская башня"
.
  23.08.18 11:23
Дело о "конфискации" в пользу государства имущества полковника Захарченко пересматриваться не будет
.
  22.08.18 13:48
Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате
.
  22.08.18 11:19
Власти разрешили отдать 11 участков на западе Москвы под транспортную инфраструктуру
.
  22.08.18 10:18
Нарушение земельного законодательства на 40 млн руб. выявлено в I полугодии в Москве
.
  22.08.18 09:48
Температура воздуха в самую холодную ночь июля и августа опускалась ниже +11 градусов
.
  21.08.18 14:12
Почти 10 млн человек побывали в новом московском парке "Зарядье"
.
  21.08.18 14:00
Собянин: Москва расширяет меры поддержки промышленных предприятий
.
  21.08.18 10:28
Прилегающие к московским мечетям улицы перекроют на время празднованиях Курбан-байрама


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket