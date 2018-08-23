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23.08.18 12:52
Глава комитета соцзащиты населения Саратова подозревается в получении взятки в 1 млн рублей
"Председатель комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин задержан по подозрению в получении свыше 1 млн рублей от поставщиков детского питания", - сообщает СКР в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
По данным следствия, за это вознаграждение чиновник должен был лоббировать интересы фирмы.
"Его задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело", - сообщает СКР.
В свою очередь региональное СУ СКР уточняет, что уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"По версии следствия, что в период с июня по август 2018 года подозреваемый, действуя их корыстных побуждений, лично получил от директора юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере поставки детского питания, частями взятку в виде денег на общую сумму 1 060 000 рублей, то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
В настоящее время председатель комитета социальной защиты задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Он дал признательные показания", - отмечает СУ СКР.
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