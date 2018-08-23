Почетного гражданина города Михаила Боброва похоронят в Петербурге

23.08.18 12:49

© РИА Новости. Алексей Даничев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга, заслуженным тренером РФ Михаилом Бобровым пройдет в четверг в спорткомплексе "Юбилейный", сообщает пресс-служба Смольного.

Церемония начнется в 11.00. Тренера похоронят на Серафимовском кладбище.

Ранее петербургские политики выразили соболезнования в связи с кончиной М.Боброва, ушедшего из жизни 19 августа на 96-м году жизни. К соболезнованиям присоединились спикер Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский и др.

М.Бобров в годы Великой Отечественной войны был разведчиком на Ленинградском фронте. С 1942 года воевал на Северном Кавказе: преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и горнолыжного дела, был начальником горной подготовки войсковых соединений.

После войны М.Бобров окончил Военный институт физической культуры. 20 лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А.Ф.Можайского, с 1994 года заведовал кафедрой физического воспитания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Занесён в "Книгу рекордов Гиннеса" как старейший в мире покоритель Северного полюса.

М.Бобров был удостоен 20 государственных наград. В 1994 году за выдающиеся заслуги перед родным городом ему было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.