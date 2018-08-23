Трутнев напомнил будущим губернаторам Дальнего Востока об обязательствах по предвыборной программе

23.08.18 13:13

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в четверг в ходе заседания совета при полпреде во Владивостоке обязал губернаторов после выборов реализовать в регионе свою предвыборную программу.

"Мы говорили с губернаторами и исполняющими обязанности, кто идет на выборы, что выборы существуют не только для того, чтобы избрать определенного человека. Кандидат должен использовать это время для того, чтобы понять, какие проблемы больше всего жителей волнуют, чтобы дать им обещание решить эти проблемы. Потом составить план выполнения этих обещаний и выполнить их. Именно на основании общения с людьми губернатор должен формировать свою дальнейшую программу работы", - сообщил Ю. Трутнев журналистам после заседания.

Также он отметил, что выборы должны пройти прозрачно и законно.

"Выборы надо провести так, чтобы люди были уверены, что они абсолютно честные и им дали возможность выразить свою волю, и она полностью учтена - это основная задача", - добавил вице-премьер.

В единый день голосования 9 сентября на Дальнем Востоке пройдут выборы губернаторов Приморского края, Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области, Чукотского автономного округа.