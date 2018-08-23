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23.08.18 13:37
Пианисты из Англии, Франции и Швейцарии станут участниками международного конкурса в Екатеринбурге
Участниками основной и юношеской номинаций конкурса станут 44 пианиста из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи, Казахстана.
Открытие смотра пианистов состоится 31 августа в Свердловской филармонии, на нем выступит победитель прошлого конкурса Олег Худяков с Уральским филармоническим оркестром под управлением Алексея Доркина.
Прослушивания и концерты будут проходить на нескольких площадках города: в музыкальном училище имени П.И.Чайковского, большом зале Свердловской филармонии, в Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского и в кино-конференц-зале "Ельцин Центра".
Кроме того, лауреаты конкурса 27 сентября выступят в зале Корто в Париже и 5 октября в Бетховенском зале Большого театра России.
Жюри конкурса возглавит профессор Парижской консерватории Корто Рене Шерешевская.
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