Транспортная полиция ищет лже-минеров крымского аэропорта

23.08.18 13:26

Фото пресс-службы Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте

23 августа. Interfax-Russia.ru - Сообщения о минировании аэропорта "Симферополь", которые не подтверждаются, поступают второй день подряд в транспортную полицию, ведомство ищет "шутников", сообщила пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте в четверг.

Так, первый звонок об угрозе минирования взлетно-посадочной полосы аэропорта поступил в среду, в 18:45 мск, с неизвестного телефонного номера, шла запись электронного женского голоса.

"Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия на взлетно-посадочной полосе, в здании аэропорта и прилегающей территории. Опасные предметы не обнаружены. Эвакуация пассажиров не проводилась", - говорится в пресс-релизе.

Второй звонок поступил в четверг, в 8:45 мск. "В ходе обследования аэропорта и прилегающей территории кинологи Крымского ЛУ МВД России на транспорте опасные предметы не обнаружили, эвакуация не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме", - отмечает ведомство.

По данным пресс-службы аэропорта, 22 августа, с 19:30 до 20:30 мск, "в связи с проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности" авиаузла на вылет и прилет были задержаны 5 рейсов.