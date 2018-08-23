Песков не стал комментировать информацию о смягчении пенсионной реформы

23.08.18 13:52

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, в случае, если посчитает это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг его попросили прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым 28 августа В.Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы. У пресс-секретаря спросили, обладает ли он такой информацией.

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", - сказал Д.Песков.