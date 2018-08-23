Грабивших предпринимателей разбойников задержали в Калужской области

23.08.18 14:06

© РИА Новости. Андрей Архипов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали двух ранее судимых разбойников, нападавших на предпринимателей в Калуге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пока задержанных подозревают в двух эпизодах. В декабре прошлого года они напали на предпринимателя в подъезде одного из домов и силой отобрали сумку с вещами общей стоимостью 83 тыс. руб.

В начале текущего года они напали на другого бизнесмена, серьезно избили его, забрали ювелирные украшения стоимостью 500 тыс. рублей.

"Правоохранители полагают, что к нападениям на предпринимателей подозреваемые готовились заранее, предварительно установив маршруты их передвижения и убедившись в наличии у потерпевших ценных вещей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Подозреваемых взяли под стражу. Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж) и ч.2. ст.162 УК РФ (Разбой).