Порядка 120 административных дел возбуждено в Сочи из-за самостроя на землях нацпарка

23.08.18 14:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 августа. Interfax-Russia.ru - Нарушители природоохранного законодательства, самовольно построившие летние домики на территории туристического маршрута "Аишхо" в Сочинском национальном парке, привлечены к административной ответственности.

В частности, возбуждено 118 дел об административных правонарушениях в отношении хозяев незаконных построек и бывшего пользователя туристического маршрута - ООО "Триумф", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ в четверг.

Дела квалифицированы по ст.8.31 (нарушение правил санитарной безопасности в лесах), 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

"На сегодняшний день демонтирована значительная часть объектов вспомогательного назначения, а также часть незаконных строений, всего - 14", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

"Возможность доступа иным лицам на территорию урочища Аишхо в туристических и рекреационных целях не ограничена, выдаются разовые пропуска. Через данную территорию проезжают и туристические группы, направляющиеся на рекреационные объекты Кавказского государственного природного биосферного заповедника", - добавил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на противодействие местного населения, в результате разъяснительной работы с 1 августа стали поступать заявления пользователей самовольных строений с просьбами о содействии по их демонтажу в добровольном порядке (более 10 заявлений).

"ФГБУ "Сочинский национальный парк" полагает, что акции местных жителей и общественности на тему защиты прав коренных малочисленных народов на благоприятную окружающую природную среду, а также проведение рекреационного отдыха в естественных природных условиях является спекуляцией конституционными правами, преследующей цель удовлетворить свои потребительские желания продолжать бесконтрольный бытовой досуг на землях Сочинского национального парка, невзирая на их особый правовой статус, природоохранную ценность", - отметил представитель ведомства.

Он напомнил, что в мае текущего года на "Аишхо" был размещен контрольно-пропускной пункт и организовано круглосуточное дежурство с целью предотвращения доступа на данную территорию пользователей самостроев.

"До 22 ноября 2018 года должны быть снесены все незаконные постройки в Сочинском национальном парке", - добавил представитель Минприроды.

Ранее сообщалось, что межрегиональное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея провело внеплановую проверку ФГБУ "Сочинский национальный парк" и вынесло Предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.

Территория Аишхо, где располагаются самовольные летние постройки, ранее находилась в ведении Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника. В 2013 года она была включена в состав Сочинского национального парка в качестве компенсации за изъятые у парка земельные участки под олимпийское строительство.

"Летние домики" на хребте Аишхо с 1930-х годов использовались работниками колхозов Сочи при летнем выпасе скота. В своем первоначальном виде они практически не сохранились и не являются объектами исторического, этнического и культурного наследия. Ни один из представителей коренных малочисленных народов, расположившихся на территории урочищ Аишхо, не использует данные земли для экстенсивного природопользования, для выпаса скота и организации пастушьих пастбищ.

К самовольным постройкам не проложены инженерные коммуникации: отсутствуют электричество, водоснабжение, подъездные пути.

По данным Росприроднадзора, на территории ООПТ возведены более 140 самостроев.