Петербург простился с заслуженным тренером РФ Михаилом Бобровым

23.08.18 14:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 августа. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга, заслуженным тренером России Михаилом Бобровым прошла в северной столице в четверг, сообщает пресс-служба Смольного.

Гражданская панихида состоялась в спортивном комплексе "Юбилейный". Последние почести выдающемуся спортсмену, ученому, педагогу, общественному деятелю отдали и.о. губернатора Александр Говорунов и руководитель аппарата Законодательного собрания Михаил Субботин.

"Главную высоту, которую достиг Михаил Бобров, нельзя измерить никакой единицей измерения. Он покорил сердца петербуржцев. В наших сердцах всегда будет благодарность за сохраненные в годы блокады архитектурные шедевры нашего города, за то, что флаг Петербурга гордо реет на самых высоких вершинах всех континентов", - отметил А.Говорунов.

М.Бобров похоронен на Серафимовском кладбище. Ему было 95 лет.

М.Бобров в годы Великой Отечественной войны был разведчиком на Ленинградском фронте. С 1942 года воевал на Северном Кавказе: преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и горнолыжного дела, был начальником горной подготовки войсковых соединений.

После войны М.Бобров окончил Военный институт физической культуры. 20 лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А.Ф.Можайского, с 1994 года заведовал кафедрой физического воспитания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Занесён в "Книгу рекордов Гиннеса" как старейший в мире покоритель Северного полюса.

М.Бобров был удостоен 20 государственных наград. В 1994 году за выдающиеся заслуги перед родным городом ему было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.