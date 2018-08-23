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23.08.18 14:58

Собянин предложил агрегаторам такси сообщать пассажирам о том, какие права у водителей - российские или нет

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
23 августа. Interfax-Russia.ru - Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин предложил агрегаторам заказа такси сообщать пассажирам о наличии у водителей российских национальных прав.

"Я предложил агрегаторам информировать горожан о том, какое такси к нему выезжает, какие права у водителя - российские или нероссийские, чтобы пассажир сам мог выбрать такси", - сказал С.Собянин в ходе "круглого стола" с экспертами в сфере транспорта в четверг.

По его словам, выбор, ехать ли с водителем с иностранными правами, останется за пассажиром.

Кроме того, считает С.Собянин, правительство Москвы могло бы предоставлять субсидии (компенсации лизинговых платежей, проценты за кредит) на покупку машин такси только тем компаниями, которые используют водителей с российскими удостоверениями.

"Очень сложно сделать, я думаю, мы тут нарвёмся проблемы с федеральным антимонопольным законодательством, тем не менее, такой механизм можно выработать", - отметил он.

Кроме того, заявил С.Собянин, отношения между агрегаторами и таксистами должны регулироваться законодательно.

"Конечно, законом должны урегулироваться тяжелые, сложные отношения между агрегаторами и таксистами с точки зрения распределения доходов. И в ту, и в другую сторону резкие колебания, отклонения приведут к серьезным издержкам - либо агрегаторы разорятся, либо таксисты будут получать меньше и качество услуг будет ухудшаться", - добавил он.

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