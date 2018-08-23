Ярославские родственники Скрипалей встревожены отсутствием звонков из Великобритании

23.08.18 15:55

© РИА Новости. Алекс Макнотон

23 августа. Interfax-Russia.ru - Живущая в Ярославле племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля обеспокоена отсутствием связи с дядей и его дочерью Юлией.

"Прошел месяц с того момента, как Юлия сказала, что через три дня Сергею Викторовичу снимут трахеосому и он сможет поговорить по телефону с матерью. Прошел месяц, а звонка не было. Переживаю я, переживает и бабушка, которая ждет звонка", - заявила "Интерфаксу" Виктория Скрипаль.

По ее словам, беспокойство вызывает и отсутствие внятной информации о том, что произошло в начале марта, так как Скотланд-Ярд хранит молчание.

Кроме того, В.Скрипаль отметила, что хотела бы возвращения родственников в Россию.

"Я очень хочу, чтобы Юлия вернулась. Думаю, что и Сергею Викторовичу российские врачи могли бы помочь", - сказала она.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В связи с "делом Скрипаля" ряд стран, в том числе США, приняли решение о высылке российских дипломатов.