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23.08.18 15:38
Дорожники убирают нависшие над трассой "Ялта - Бахчисарай" камни, некоторые из них - размером с небольшой дом
"На автомобильной дороге "Ялта - Бахчисарай", в районе села Танковое, обнаружены скальные образования, нависшие над дорогой. В отдельных случаях их размер достигал больших размеров, камни представляли угрозу безопасности дорожного движения", - говорится в пресс-релизе.
Нависшие над дорогой валуны дробят на небольшие куски и спускают вниз, после чего вывозят с участка на погрузчиках.
При этом отмечается, что некоторые камни были размером с небольшой дом.
"Чтобы не создавать длительных затруднений движению автотранспорта, дорога перекрывается на полчаса несколько раз в течение дня. На этой неделе работы будут завершены, после чего дорожники проведут очистку обочин", - сообщает пресс-служба "Крымавтодора".
"Крымавтодор" является подведомственным предприятием государственного комитета дорожного хозяйства республики Крым, имеет 13 филиалов и обеспечивает содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 6,1 тыс. км, а также обслуживает 342 моста.
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