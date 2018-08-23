Свердловские муниципалитеты получат дополнительные деньги на переселение из аварийного жилья, дороги и школы

23.08.18 16:11

© РИА Новости. Алексей Исаев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Свердловской области на заседании в четверг приняло постановление о распределении субсидий и межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Так, по данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, 24,4 млн рублей уже направлено на переселение из аварийного жилья в Серовском городском округе. Также дополнительные средства на эти же цели получат Камышлов - 13,4 млн рублей, Кировград - 6 млн рублей, Карпинск - 5,6 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены субсидии по 743 миллиона рублей в 2019 и 2020 годах на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в двух микрорайонах Екатеринбурга: Солнечном и Академическом.

Согласно постановлению, будут выделены субсидии на строительство и реконструкцию муниципальных школ. Так, в 2018 году дополнительно 100 млн рублей получит Нижний Тагил для строительства школы в микрорайоне Муринские пруды. Каменску-Уральскому выделят 15,2 млн рублей в 2019 году на строительство школы в микрорайоне Южный.

Также власти направят 5 млн рублей на реконструкцию футбольного поля в Полевском.

Отмечается, что субсидии предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года".