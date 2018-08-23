Девочка-подросток две недели выживала в тундре на Ямале, питаясь ягодами

23.08.18 16:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Девочка-подросток, пропавшая 8 августа в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе и найденная в среду вечером живой, все это время пыталась найти дорогу домой, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.

"Все это время она искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что девочка потерялась в суровых северных природных условиях, при которых шансы на выживание у человека минимальные.

Следственно-оперативная группа, прибывшая в четверг к месту происшествия на выделенном правительством ЯНАО вертолете, доставила девочку в Тазовскую районную больницу.

Как сообщалось, 8 августа в Гыданской тундре 15-летняя девочка отправилась из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, в гости к своему брату, чей чум располагается к северо-западу от их стойбища на расстоянии около 6-7 км. До места она не добралась.

Ребенка спустя более двух недель поисков обнаружили на расстоянии 11 км от стойбища, из которого она ушла. По предварительным данным, девочка истощена, но ее жизни ничего не угрожает.