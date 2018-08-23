Семь рейсов авиакомпании "Якутия" задержаны в аэропорту Якутска

23.08.18 16:44

© РИА Новости. Андрей Шапран

23 августа. Interfax-Russia.ru - Рейсы авиакомпании "Якутия" по семи направлениям задерживаются в аэропорту Якутска.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейсы задержаны в Новосибирск, Москву ("Внуково"), Харбин, Иркутск, Ленск, Депутатский, Жиганск.

Время задержек составляет от 3 до 15 часов.

Как отмечается в пресс-релизе авиакомпании, задержки большинства рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями.

"Неблагоприятные погодные условия (туман) для вылета в аэропорту Якутска повлекли изменения в расписании ряда рейсов авиакомпании "Якутия", вылет которых был запланирован на утреннее время и, соответственно, на большинстве рейсов, выполняемых в течение суток, а также в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Задержка вылета в Новосибирск связана с ожиданием завершения техобслуживания воздушного судна, это также повлекло изменение в расписании по маршруту Якутск - Харбин. "Авиакомпания готова была выполнить этот рейс в 21:00 (15:00 мск) по местному времени, но в связи с тем, что аэропорт в Харбине отказался продлить регламент работы, вылет из аэропорта Якутск перенесен на 04:50 (22:50 мск) 24 августа", - говорится в сообщении.

"Об изменении в расписании и времени вылета пассажиры оповещены, представители авиакомпании "Якутия" оказывают помощь и содействие пассажирам по предоставлению услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами", - добавляет компания.

Авиакомпания и ранее неоднократно задерживала рейсы. В начале августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку, в результате которой выяснила, что основная причина задержек - отсутствие у перевозчика резервных воздушных судов. Авиакомпания объясняла задержки проблемами с обслуживанием судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из-за ненадежной работы двигателей и частых поломок.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания контролируется республиканскими властями.

В настоящее время парк перевозчика, согласно данным на его сайте, состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и по три Bombardier Dash-8 Q300 и Q400.