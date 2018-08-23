МИД РФ пообещал "адекватный ответ" на санкции США

23.08.18 16:46

© РИА Новости. Виталий Невар

23 августа. Interfax-Russia.ru - Москва даст адекватный ответ в случае введения Соединенными Штатами новых санкций, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее, как вы знаете, к сожалению, мы даем адекватный на них ответ", - сказала М.Захарова журналистам на брифинге.

И мы, отметила она, "не комментируем рабочие процессы выработки этих решений".

"Но всегда эти ответы являются адекватными. И всегда подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативно, а исключительно только в ответ", - подчеркнула дипломат.