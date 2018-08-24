Жительницу Ингушетии, находившуюся 9 лет в розыске, будут судить по делу о хищении 96 млн рублей из бюджета

24.08.18 08:28

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Жительница Сунженского района Ингушетии, девять лет скрывавшаяся от следствия под вымышленным именем, предстанет перед судом по обвинению в присвоении бюджетных средств, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2008 году женщина, занимавшая должность начальника Сунженского производственного управления ЖКХ, вступив в сговор с главным бухгалтером и другими должностными лицами данного предприятия, похитила 96 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги поступили для возмещения выпадающих доходов за льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, а также для выплаты субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг, сказано в сообщении.

Чтобы уйти от наказания, она получила от неустановленного лица российский паспорт на вымышленное имя и девять лет скрывалась от органов следствия по подложному документу.

В марте 2018 года она была задержана правоохранительными органами на территории республики при предъявлении паспорта.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сунженский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.

Ранее за совершение указанного преступления к реальному сроку лишения свободы приговорены главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия, причастные к хищению денежных средств. Причиненный государству ущерб фигуранты восстановили частично, сообщили в прокуратуре.