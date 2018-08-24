Страны-партнеры России готовы к переходу на расчеты в нацвалютах

24.08.18 08:42

© РИА Новости. Вадим Гришанкин

24 августа. Interfax-Russia.ru - Страны-партнеры России по ВТС готовы переходить на расчеты в национальных валютах, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Важно, что сегодня партнеры проявляют готовность на переход в расчетах на национальные валюты", - заявил Д.Шугаев.

По его словам, этот вопрос нужно решать в каждом конкретном случае с каждой конкретной страной.

"При переходе на расчеты в национальной валюте должен быть соблюден баланс в общем товарообороте", - сказал глава ФСВТС России.

Он подчеркнул, что национальная валюта должна быть востребована.

"Невозможно вдруг взять и неконтролируемо вбросить нацвалюту в какую бы то ни было страну. Потому что с ней банки должны что-то делать, в ней должна быть потребность, чтобы потом закупить что-то на эти деньги", - отметил Д.Шугаев.

Накануне Д.Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном полном отказе от доллара при заключении контрактов в сфере ВТС на фоне американских санкций, заявил: "Жизнь покажет, от чего мы будем отказываться, от чего нет".

"Мы говорим о том факте, который сегодня присутствует: с долларами работать в сфере ВТС практически невозможно по одной простой причине, что банковская система эти платежи в долларах не пропускает - блокирует, замораживает и так далее", - сказал глава ФСВТС России.

"Это говорит об одном: нужно искать новые пути, и мы их находим в переходе на расчеты в национальных валютах", - сообщил он.