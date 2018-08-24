"Калашников" подписал меморандум о сотрудничестве с компанией из ОАЭ

24.08.18 09:01

© РИА Новости. Илья Питалев

24 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") на форуме "Армия" подписало меморандум о сотрудничестве с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает ресурс "Калашников.Медиа" в четверг.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding, ОАЭ, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mawarid International является ведущей производственной и инвестиционной компанией в ОАЭ, занимающейся проектами в сфере высоких технологий военного и гражданского назначения.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемого вооружения. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили.