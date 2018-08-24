Власти Магаданской области намерены развивать цифровые технологии в регионе

24.08.18 09:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 августа. Interfax-Russia.ru - Внедрение телемедицины должно стать одной из основ цифровизации в Магаданской области, считает врио губернатора региона Сергей Носов.

"Внедрение телемедицины позволит нам значительно продвинуться в развитии колымского здравоохранения, и сегодня это понимают абсолютно все. Наше обращение за финансовой помощью поддержано министром здравоохранения России, средства будут выделены ", - цитирует управление информационной политики правительства области слова С.Носова на совещании по вопросам развития волоконной оптической линии связи (ВОЛС) в Магаданской области.

По данным управления, в настоящее время проектом развития ВОЛС в регионе занимаются три компании "НПО Импульс", "Маглан" и "Ростелеком". Согласно планам, оптические линии протянутся из Сусуманского округа до поселка Палатка вдоль трассы, а также до Оротукана. В перспективе "НПО Импульс" планирует провести линию в Магадан, тем самым составив конкуренцию на внутреннем рынке.

Отмечается, что С.Носов обратил внимание участников совещания на необходимость протянуть оптоволокно в отдалённые населенные пункты.

Кроме того, он поручил полностью пересмотреть все планы по реконструкции внутрирегиональных дорог с учетом прокладки ВОЛС.

"Нам нужны проекты только с комплексной разработкой всей придорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить прокладку линий. И этим нужно начинать заниматься уже сейчас", - добавил С.Носов.

Он поддержал предложенную идею использования мобильной фрезы для укладки кабеля в землю на глубину до 80 см.

"Я принимаю этот вариант прокладки для наших региональных дорог. Также считаю, что стоит проработать вопрос использования для ВОЛС опоры ЛЭП и другие столбы, которые есть вдоль наших трасс. У Магаданской области очень высокая потребность в интернете. Мы сделаем всё возможное, чтобы цифровизация Колымы прошла быстро и успешно", - подчеркнул врио губернатора.

Сообщается также, что С.Носов поручил подготовить и утвердить постановление областного правительства для упрощения предоставления лесных участков для размещения оптоволокна.