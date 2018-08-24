Вызванные тайфуном ливни осложнили обстановку на дорогах Приморья

24.08.18 09:24

© РИА Новости. Михаил Мордасов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Сильные дожди в Приморье, вызванные тайфуном Soulik, подтопили участки дорог в Приморье.

"Подъем воды на реках округа привел к образованию переливов на дорогах, ведущих в села Утесное, Линевичи, Кугуки. Ограничено транспортное сообщение с Кроуновкой, там дежурят спасатели, налажена лодочная переправа", - сообщила в пятницу пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

На участке дороги "Пограничный - Покровка" из-за перелива воды через дорогу образовалась автомобильная пробка, на месте работают дорожные службы.

В настоящее время системы жизнеобеспечения Уссурийского городского округа работают в обычном режиме, значительных подтоплений территорий не зафиксировано.

По прогнозам, ливни в ближайшие сутки продолжатся.

Как сообщалось, в Приморье накануне было объявлено штормовое предупреждение. В регионе из-за тайфуна Soulik прогнозируются сильные дожди, подъем уровня рек и четырехметровые волны в заливе Петра Великого.