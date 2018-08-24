Международный военно-технический форум "Армия-2018" Восточного военного округа открылся во Владивостоке

24.08.18 09:35

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 августа. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие международного военно-технического форума "Армия-2018" Восточного военного округа прошло на причале Тихоокеанского флота (ТОФ) на Корабельной набережной Владивостока.

В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ, мэрии, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, военнослужащие, Юнармейцы и воспитанники детских патриотических клубов Приморья, сообщает пресс-служба ТОФ.

На причале вниманию гостей представлена экспозиция образцов вооружения и военной техники береговых войск ВМФ, снаряжение сухопутных войск и подразделений специального назначения, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Посетители выставки могут увидеть пусковые установки ракетных комплексов "Бастион" и "Искандер-М", бронетранспортеры БТР-82А, гусеничные тягачи, машины связи, мобильные пусковые установки комплекса ПВО "Оса".

Для свободного посещения открыты корвет "Совершенный", ракетный катер, базовый тральщик, противодиверсионный катер, современное гидрографическое судно и новый десантный катер "Иван Карцов".

Также в пятницу на аэродроме Центральная Угловая открылась выставочная площадка с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ. Гости форума могут осмотреть истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторную авиацию, современные зенитно-ракетные комплексы.

Площадки форума также функционируют на базе в филиале парка "Патриот" на острове Русский и на Водной станции ЦСКА во Владивостоке, где проводится первый всероссийский чемпионат по морским робототехническим комплексам "Аквароботех-2018".

Пресс-служба уточняет, что выставки международного военно-технического форума "Армия-2018" Восточного военного округа во Владивостоке пройдут с 24 по 26 августа.

В первые часы работы форума во Владивостоке, несмотря на проливной дождь, выставки посетили более 2 тыс. жителей и гостей города.