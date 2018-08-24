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24.08.18 09:52
Количество пострадавших в ДТП на трассе в Алтайском крае выросло до 17 человек - медики
"Всего в ДТП пострадали 17 человек, 15 из них - жители Монголии, двое - жители нашего региона. Восемь из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии и будут доставлены в больницу Барнаула вертолетом медицины катастроф. Еще шестерых доставят в больницу Бийска наземным транспортом", - сказали в пресс-центре.
Как сообщалось, ДТП произошло около 8:00 в Алтайском районе на 56-м километре автодороги "Катунское - Красный Яр - Алтайское - граница Республики Алтай". По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. По данным главного управления МВД РФ по региону, за медицинской помощью обратились девять человек.
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