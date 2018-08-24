Количество пострадавших в ДТП на трассе в Алтайском крае выросло до 17 человек - медики

24.08.18 09:52

© РИА Новости. Евгений Самарин

24 августа. Interfax-Russia.ru - Двое из 17 человек, пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Алтайском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального Минздрава РФ.

"Всего в ДТП пострадали 17 человек, 15 из них - жители Монголии, двое - жители нашего региона. Восемь из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии и будут доставлены в больницу Барнаула вертолетом медицины катастроф. Еще шестерых доставят в больницу Бийска наземным транспортом", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, ДТП произошло около 8:00 в Алтайском районе на 56-м километре автодороги "Катунское - Красный Яр - Алтайское - граница Республики Алтай". По предварительным данным, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110. По данным главного управления МВД РФ по региону, за медицинской помощью обратились девять человек.