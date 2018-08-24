Режим ЧС ввели в иркутском Усть-Илимске, где ливень размыл дороги

24.08.18 09:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 августа. Interfax-Russia.ru - В Усть-Илимске Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сильного ливня, который 21 августа серьезно повредил дорожное покрытие на шести улицах, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Это (введение режима ЧС - ИФ) позволит в упрощенном порядке заключить контракты на проведение восстановительных работ и, кроме того, дает возможность привлечь средства резервного фонда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в Усть-Илимске определено девять зон ЧС - участки городских улиц, наиболее пострадавших от размыва.

"На этих участках необходимо выполнить срезку разрушенного асфальтобетонного слоя и укладку нового покрытия", - уточняется в сообщении.

Срок проведения ремонтно-восстановительных работ определен до 1 ноября текущего года.

Сумма, требуемая на восстановление, не называется.

"Готовится пакет документов, дающих возможность обратиться к губернатору Иркутской области с просьбой о выделении средств из резервного фонда Иркутской области на ликвидацию последствий ливня", - отмечается в сообщении.

Избежать более значительных повреждений дорожной инфраструктуры позволило состояние ливневой канализации - в соответствии с муниципальными контрактами она ежемесячно проходит очистку, поэтому вода достаточно быстро ушла.

От ливня значительно пострадали дороги, которые давно нуждались в капитальном ремонте. Участки автодорог, отремонтированные в 2018 году и за несколько предыдущих лет, практически не пострадали, сообщили в пресс-службе.