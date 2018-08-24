Ответные санкции РФ к США не обязательно будут зеркальными

24.08.18 10:24

© РИА Новости. Сергей Пятаков

24 августа. Interfax-Russia.ru - Стопроцентная зеркальность на американские экономические санкции необязательна, все опции на столе, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" на вопрос о том, можно ли предположить, что если в адрес России применяются экономические санкции, то и в ответ РФ применит их, замминистра сказал: " Совсем необязательна стопроцентная зеркальность".

"Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что, если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций", - заявил С.Рябков.

При этом он подчеркнул, что "все опции на столе".

"В конечном счете решение принимает президент - верховный главнокомандующий. В должное время политическое руководство страны примет соответствующее решение", - подчеркнул замглавы МИД РФ.