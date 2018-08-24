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24.08.18 10:03

Шеф-поваров и рестораторов международного уровня будут обучать в Красноярске

© РИА Новости. Владимир Астапкович
24 августа. Interfax-Russia.ru - Сибирский федеральный университет (СФУ) совместно с ресторанным холдингом Bellini group и Институтом Поля Бокюза (Франция) подписали соглашение о разработке международной образовательной программы по подготовке специалистов ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба СФУ.

"Благодаря подписанным соглашениям на российском рынке высшего образования впервые появится уникальная образовательная программа по подготовке шефов и рестораторов в соответствии с мировыми стандартами, а выпускники получат диплом французского Института Поля Бокюза", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что программа будет полностью соответствовать российским государственным стандартам, что позволит выпускникам получить также диплом государственного образца.

Обучение по программе бакалавриата продлится четыре года. Набор на новую программу будет объявлен в 2019 году.

Институт Поля Бокюза был основан в Лионе в 1990 как школа кулинарного искусства и гостеприимства, ее почетным председателем стал один известных поваров 20 века Поль Бокюз. Он выступил одним из основоположников так называемой "новой кухни", акцентировавшей внимание на качестве и естественности продуктов и пониженной калорийности блюд. Сегодня Институт Поля Бокюза является одним из престижных учебных заведений отельного и ресторанного менеджмента.

Bellini group - красноярский ресторанный холдинг, основан в 2004 году. Включает около 30 заведений общественного питания и службу доставки.

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