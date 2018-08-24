Ураганный ветер повалил десятки деревьев, оборвал провода и повредил кровли домов в Тюмени

24.08.18 10:31

© РИА Новости. Кирилл Брага

24 августа. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы в Тюмени устраняют последствия урагана, который накануне вечером обрушился на областную столицу, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

Из-за ливня с грозой и шквалистого ветра в городе были повалены десятки деревьев, опоры освещения, оборваны линии электропередачи и связи.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что из-за упавших деревьев повреждены несколько автомобилей. Кроме того, есть информация о повреждении кровель семи частных и многоквартирных домов, а также о частично разрушенных балконах.

"Сразу после прохождения циклона были организованы работы городских служб по ликвидации последствий урагана. Работы велись ночью и продолжаются сейчас", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Энергетики с вечера четверга перешли на особый режим работы с круглосуточным дежурством.

Пресс-служба ПАО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (СУЭНКО) сообщает в пятницу, что из-за урагана в Тюмени и Тюменском районе в общей сложности без света остались свыше 1,8 тыс. домов.

По данным пресс-службы, из-за непогоды отключения произошли на 62 трансформаторных подстанциях. К утру пятницы еще не устранены аварии на 24 подстанциях.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, из-за обрывов ЛЭП вечером в четверг без света остались населенные пункты в Каменском, Кулаковском, Мальковском, Московском, Новотарманском, Наримановском, Онохинском, Переваловском, Червишевском, Чикчинском, Салаирском муниципальных образованиях.

"Аварийные бригады энергетиков начали устранять повреждения сразу же после окончания грозы", - отмечается в сообщении.

К полуночи свет появился во всех населенных пунктах, кроме села Салаирки, где проживают около 1,2 тыс. человек.

"Сейчас на восстановлении опор в Салаирке работают две аварийные бригады, машина с бурильной установкой. Ориентировочно время подключения электроэнергии - 12:00 по местному времени", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Московском сельском поселении упавшее дерево повредило газовую трубу, из-за этого прекращена подача природного газа.

В деревне Патрушево у трех домов ветром снесло крыши.