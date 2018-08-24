В Петербурге нигде нельзя купаться

24.08.18 10:42

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Качество воды и пляжей Петербурга не соответствует нормам санитарного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отобрали 46 проб воды водных объектов на санитарно-химические и микробиологические показатели. Согласно результатам мониторинга, по состоянию на 23.08.2018 все водные акватории не соответствуют нормам.

Среди них реки Ижора в Колпинском районе, Нева у Петропавловской крепости, Суздальские озера, озера Разлив, Безымянное, пляжи Финского залива и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

"Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями", - говорится в сообщении.