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24.08.18 10:42
В Петербурге нигде нельзя купаться
Специалисты ведомства отобрали 46 проб воды водных объектов на санитарно-химические и микробиологические показатели. Согласно результатам мониторинга, по состоянию на 23.08.2018 все водные акватории не соответствуют нормам.
Среди них реки Ижора в Колпинском районе, Нева у Петропавловской крепости, Суздальские озера, озера Разлив, Безымянное, пляжи Финского залива и Колонистский пруд в Пушкинском районе.
Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.
"Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями", - говорится в сообщении.
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