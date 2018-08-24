Велопрокат в столице побил рекорд прошлого сезона

24.08.18 11:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 августа. Interfax-Russia.ru - Популярность велопроката в столице растет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"До конца сезона велопроката еще много времени, но уже побит прошлогодний рекорд. С конца апреля - больше 3 миллионов поездок", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в пятницу.

Сезон велопроката в этом году открылся 26 апреля и продлится до конца октября. В Москве доступны более 4 тыс. велосипедов на 430 станциях.

В прошлом велосезоне, с апреля по ноябрь 2017 года, системой проката в городе воспользовались 2,4 млн раз.

Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году, когда было открыто 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной.