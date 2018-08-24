Началось строительство тоннеля от "Текстильщиков" до "Нижегородской" на БКЛ

24.08.18 11:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Началось строительство первого тоннеля на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"Тоннелепроходческий комплекс "Марина" начал прокладку правого перегонного тоннеля от монтажной камеры около станции "Текстильщики" в сторону станции "Нижегородская". Начать проходку соседнего, левого, перегонного тоннеля планируется в течение месяца. Длина строящегося участка составит почти 2,5 километра", - сказал М.Хуснуллин.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (управляющей компании по строительству столичной подземки) Марс Газизуллин отметил, что трасса участка проходит под действующими транспортными объектами.

"Трасса участка пройдет под дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский, а также под путями Курского направления железной дороги. Завершить проходку планируется в апреле следующего года", - уточнил М.Газизуллин.

Он рассказал, что всего на восточном участке БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" будет построено 4 станции, которые станут основой для транспортно-пересадочных узлов: "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Протяженность участка составит 11,4 км.

БКЛ московского метро будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале этого года. Полностью завершить строительство БКЛ планируется до конца 2023 года.