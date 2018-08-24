Запрет на лов черноморской кефали введен в Крыму до 10 сентября

24.08.18 11:42

© РИА Новости. Александр Полегенько

24 августа. Interfax-Russia.ru - Любительский, спортивный лов и промышленная добыча всех видов кефалей - сингиля, лобана, остроноса - запрещена до 10 сентября у берегов Крыма из-за их массового нереста, сообщил крымский отдел Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства в пятницу.

За незаконный лов кефалевых грозят штрафы: от 2 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 30 тысяч - для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч рублей - для юрлиц.

Помимо штрафа, правонарушителю придется оплатить по 250 рублей за каждую рыбу. При этом за каждую выловленную самку с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере.

"Попавшаяся на крючок рыболова кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями", - заявляет Азово-Черноморское управление Росрыболовства.

Кроме того, будут конфискованы плавсредства и орудия лова.