Врио губернатора Омской области Бурков принял решение о повышении размера окладов школьным учителям с 1 сентября

24.08.18 11:50

Фото пресс-службы правительства Омской области

24 августа. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков объявил о повышении размера оклада школьным педагогам на 5%, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Конечно, 5% - не так много, как хотелось бы. Но как только ситуация с региональным бюджетом улучшится, мы к этому вопросу вернемся", - приводятся в сообщении слова А.Буркова на традиционном августовском совещании работников системы образования.

На встрече с педагогическим сообществом он отметил, что с 1 января 2018 года размер заработной платы увеличился у педагогов дошкольных учреждений и сферы дополнительного образования. У школьных учителей он практически не менялся последние три года. При этом нагрузка по-прежнему остается высокой.

"В этом году мы в целом увеличили финансирование отрасли образования на 15% по сравнению с прошлым годом. Сейчас это 20 млрд рублей, и большая их часть, конечно, идет на оплату труда 14 тысяч омских педагогов. Но, тем не менее, мы находим финансовые возможности для реализации комплексных программ в сфере обновления материально-технической базы школ и детских садов. На подготовку отрасли к новому учебному году в целом направлено свыше 1 млрд рублей", - сказал А.Бурков.

По его словам, ремонтом была охвачена каждая третья школа и каждый второй детский сад. Приведены в порядок классы, спортзалы, пищеблоки, установлены современные стеклопакеты, сделаны теплые санузлы в небольших сельских школах. Кроме того, к новому учебному году закуплены и переданы школам современные автобусы для подвоза детей, обновленное оборудование и десятки тысяч учебников для школьных библиотек. Впервые была профинансирована закупка прописей для первых классов и рабочих тетрадей по иностранному языку для вторых классов.

"В течение пяти последующих лет на обновление инфраструктуры образовательные организации региона будут получать не менее 200 млн рублей ежегодно. Нам предстоит много работы", - сообщил глава региона.

Он также подчеркнул важность создания условий в регионе для обучения детей в первую смену. Сегодня более 140 школ работают в двухсменном режиме, в них обучается свыше 30 тысяч детей, это 14% от всех школьников.

"В 2019 году мы начинаем строительство новых школ в Омске и Исилькуле. На встрече с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым я попросил поддержки в финансировании строительства еще трех школ: в Амурском поселке Омска, микрорайоне "Ясная Поляна" Омского района и в районном поселке Горьковское. Кроме того, нужно обеспечить дополнительные места для детей до трех лет в детских садах. Для этого будем также строить новые здания", - подчеркнул А.Бурков, выступая перед педагогами.