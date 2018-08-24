Дорожный фонд Калмыкии в 2019 году увеличится вдвое

24.08.18 12:08

© РИА Новости. Михаил Мордасов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожный фонд Калмыкии в 2019 году будет увеличен в два раза - до 1,38 млрд рублей, сообщил глава республики Алексей Орлов в ходе "прямой линии" с жителями региона.

По его словам, около 680 млн рублей в республиканский дорожный фонд поступит дополнительно из федерального бюджета.

"К 700 млн рублей, которые составляют наш дорожный фонд, прибавится почти такая же сумма. Соответственно и наши возможности увеличатся, в том числе в части поддержки региональных, муниципальных дорог, городских агломераций", - пояснил А.Орлов.

Он отметил, что это произойдет благодаря инициативе и решению президента РФ о перераспределении акцизов на нефтепродукты в пользу региональных бюджетов.